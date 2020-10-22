В оленегорской колонии определили самую элегантную осуждённую

Сотрудники оленегорской колонии-поселения №24 провели среди осужденных женщин отряда №2 творческий конкурс «Прекрасный женский образ». Самую элегантную участницу предстояло определить на основании результатов двух этапов.

Сначала конкурсанткам нужно было эффектно, с творческой изюминкой представить авторский костюм, в котором должны были присутствовать собственные дизайнерские идеи.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, костюмы были сшиты самими участницами под чутким руководством Галины Коровкиной - преподавателя учебной группы по профессии «Портной» профучилища при колонии-поселении. По мнению жюри, все работы получились красивыми и элегантными.

На втором этапе визуальное благоприятное впечатление участницы должны были подкрепить демонстрацией своих талантов. Конкурсантки декламировали стихи, исполняли песни, презентовали художественный рассказ о себе.

По итогам конкурса победительница и призёры были награждены почётными грамотами и сладкими призами.