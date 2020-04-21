В оленегорской колонии-поселении проходит конкурс плакатов к юбилею Победы

В колонии-поселении №24 Оленегорска стартовал конкурс плакатов, посвященных 75-летию Великой Победы. В мероприятии принимают участие осужденные – участники творческих кружков учреждения.

Воплотить свой художественный замысел самодеятельные художники могут в различных техниках, любыми доступными материалами изобразительного искусства. Некоторые из них вдохновляются событиями театра боевых действий в Заполярье, других привлекают сражения завершающей фазы Великой Отечественной войны, включая взятие Берлина.

Конечно, уровень исполнительского мастерства у участников разный, однако в данном случае как нельзя подходит известное выражение, что главное - не победа, а участие.

Завершится конкурс плакатных работ к майским праздникам, как раз к памятной дате.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, жюри, в состав которого входят члены Общественного совета при УФСИН и сотрудники учреждения, определит победителя и призёров. Но абсолютно все работы будут выставлены в клубе учреждения на всеобщее обозрение.