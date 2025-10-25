Для учёных нет невозможного: они разработали средство, восстанавливающее зубную эмаль, и вывели личинок, поедающих пластикСтраховое сообщество Мурманской области обсудило ситуацию в сфере автострахования
В оленегорской школе № 21 открыли мурал в честь героя Сергея Гамаюнова

В день 81-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье на территории школы №21 состоялось торжественное открытие мурала, посвящённое герою специальной военной операции Сергею Гамаюнову.

Гостями мероприятия стали депутаты Мурманской областной Думы Лариса Орлова, Александр Богович, заместитель главы администрации города Оленегорска Ирина Могилевская, председатель комитета по образованию Елена Кашаева, военный комиссар Оленегорского и Ловозерского районов Мурманской области капитан Максим Исаев, депутаты городского Совета депутатов, родственники, преподаватели, юнармейцы и учащиеся.

- Сергей Гамаюнов до последнего вздоха защищал интересы нашей Родины. Он отдал самое дорогое – жизнь. От имени администрации города Оленегорска выражаю огромную благодарность родным Сергея Владимировича за воспитание истинного патриота. Он был человеком чести. Для него достоинство, честь и ответственность были не просто словами, а жизненными принципами. Пусть этот мурал будет для всех нас памятью об участнике специальной военной операции Сергее Гамаюнове, – обратилась к собравшимся Ирина Николаевна.

В сентябре 2022 года Сергей Владимирович добровольно подписал контракт с Вооружёнными Силами Российской Федерации. Службу проходил в должности стрелка, имел воинское звание рядовой. В 2023 получил ранение, по окончанию лечения вернулся в состав батальона. С честью и доблестью выполнял задачи, способствующие достижению целей специальной военной операции. 17 апреля 2024 года он погиб в боях в районе н.п. Ольшана Купянского района Харьковской области. В ноябре 2024 года Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Гамаюнов Сергей Владимирович награжден орденом Мужества (посмертно).

Как отмечает администрация муниципалитета, мурал открыт в рамках проекта «Лица героев». Патриотическое воспитание молодёжи остаётся одной из главных задач сферы образования. Оно помогает подрастающему поколению формировать чувство гордости и уважения к своей стране, её истории и достижениям, а как следствие - чувствовать себя частью более широкой общности и понимать свой гражданский долг.

 

 

Фото: https://vk.com/olenegorsk_adm?z=photo-138499004_457278825%2Fwall-138499004_42866

