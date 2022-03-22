В Оленей Губе модернизируют почтовое отделение

Первый вице-спикер областной Думы Владимир Мищенко обсудил с жителями населенного пункта перечень услуг, которые будут оказываться на базе обновленного отделения почтовой связи.

1 декабря прошлого года глава государства поручил кабмину РФ обеспечить планомерную модернизацию в 2022-2025 годах 25160 почтовых отделений на селе, а также в отдаленных и труднодоступных местностях. В этом году в нормативное состояние приведут 1195 почтовых отделений. Одно из них - в с.п. Оленья Губа.

- Порадовала встреча с жителями посёлка, которые высказали свои пожелания по перечню услуг на базе отделения почтовой связи. Помимо пенсий и соцвыплат, это доставка лекарств, продуктов, помощь в оплате услуг ЖКХ. Совершенно очевидно, что такие услуги должны оказываться в хороших условиях. Нужно привести почтовое отделение в нормальное состояние, чтобы была новая мебель и оборудование. Самое главное – отделение почты должно быть современным и удобным. Буду добиваться этого вместе с «командой поддержки проекта» из активных жителей населенного пункта. Такая команда сформировалась сегодня в ходе встречи, - отметил Владимир Мищенко.

На модернизацию почты в сельском поселении планируется направить из федерального центра 6,5 млн рублей. Начало строительно-монтажных работ ожидается в мае 2022.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23075/