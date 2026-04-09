В онкологическое отделение областной детской больницы пришли медицинские клоуны

Больничная палата неожиданно превращается в сцену, а вместо аплодисментов звучит звонкий детский смех.

В Мурманск к пациентам детской больницы приехал проект «Клоунский патруль - улыбайся с нами». Вместе с аниматорами ребята рисовали, повторяли фокусы и весело играли.

Александра Захаревская, заместитель главного врача по стационарной помощи Мурманской областной детской клинической больницы: «Клоуны – волонтёры несут к нашим пациентам смех, радость и просто человеческое участие».

Медицинский клоун - не просто артист. Профессиональные аниматоры проходят специальное обучение и работают парами, чтобы создать добрую атмосферу и изменить обстановку.

Полина Перовская, медицинский клоун благотворительного фонда «ДоброСвет»: «Большинство удивляется нашим визитам. Ребёнок может находиться в разном психологическом состоянии: он может разозлиться и это прекрасно, мы позволяем детям быть в любом состоянии».

У специалистов есть простое, но важное правило: они не дают медицинских советов.

Дарья Мишина, медицинский клоун благотворительного фонда «ДоброСвет»: «С каждым ребёнком складывается свой уникальный контакт, рождается игра, а когда мы уходим, то игра остаётся и ребёнок может её продолжить с родителями».

Павел Королев, пациент: «Мне выступление понравилось, они весёлые и прикольные».

Дмитрий Королев, папа Павла Королева: «Ребенку, что нужно? Главное, веселье».

За три года проект «Клоунский патруль» объединил больше двадцати регионов страны и помогает маленьким пациентам, которые проходят длительное лечение. В планах на этот год – посетить новые города, чтобы дарить улыбки тем, кто в них больше всего нуждается.