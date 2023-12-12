В онлайн-формате прошла XIV Мурманская областная налоговая конференция

Четырнадцатый год подряд конференция собирает на своей площадке специалистов УФНС по Мурманской области и предпринимателей со всего региона – представителей крупного бизнеса, малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей. Мероприятие прошло при поддержке Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области (ФОРМАП).

Представители бизнеса и налоговой службы смогли обсудить широкий круг вопросов. Темами этого года стали вопросы налогообложения прибыли организаций, применения контрольно-кассовой техники, сверки объектов налогообложения, переоценки кадастровой стоимости и другие.

Обширным блоком стало обсуждение вопросов, связанных с налогом на имущество организаций. Специалисты УФНС по Мурманской области рассказали об изменении сроков представления налоговой декларации по налогу на имущество и льготах для индивидуальных предпринимателей.

Заместитель руководителя УФНС России по Мурманской области Роман Говищак отметил, что количество участников и вопросов к налоговому органу в очередной раз показали актуальность проведения подобных мероприятий. А онлайн-формат позволяет всем желающим ознакомиться с озвученными в рамках конференции вопросами и после завершения мероприятия.

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области продолжит аккумулировать вопросы к специалистам Управления федеральной налоговой службы по Мурманской области на своей площадке. Вопросы можно направить в адрес СПП Мурманской области по электронной почте: info@sppmo.ru с указанием контактных данных. Частные и общие вопросы налогоплательщиков будут переданы профильным специалистам налоговой службы и рассмотрены в самом оперативном порядке.

Отметим, налоговая конференция – ежегодное мероприятие Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области и Управления федеральной налоговой службы по Мурманской области, ставшее уже традиционной площадкой для конструктивного диалога между бизнесом и налоговыми органами, где предприниматели могут узнать о важнейших изменениях налогового законодательства и нюансах его реализации на территории Мурманской области.

Как сообщает пресс-центр СПП Мурманской области, трансляция прошедшей конференции доступна на YouTube-канале СПП Мурманской гобласти.

Фото пресс-центра СПП Мурманской области.