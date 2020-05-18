В оптовом сегменте рынка цены на рыбу сохраняют стабильность

Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 11 по 17 мая текущего года динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны сохранила тенденцию к стабилизации.

На северо-западе в период укороченной рабочей недели и действия ограничительных карантинных мер наблюдалась слабая торговая деятельность трейдеров и переработчиков, что также способствовало сохранению цен на популярные виды мороженой рыбы на прежнем уровне.

Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную, по данным Росстата, с 7 по 12 мая не изменился.