Как сообщает Росрыболовство, с 17 по 23 февраля текущего года в оптовом сегменте внутреннего рынка наблюдалась тенденция к снижению цен на мороженую рыбу.

На северо-западе цены на популярный ассортимент мороженой рыбы сохраняли стабильность, находясь под влиянием неопределённости с дальнейшими изменениями конъюнктуры мирового и внутреннего рынков.

Розничные цены стабилизировались. Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную с 11 по 17 февраля не изменился.