В оптовом сегменте внутреннего рынка страны сформировалась тенденция к понижению цен на мороженую рыбу

Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 8 по 14 июня динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны сохраняла ранее сформированную тенденцию к понижению.

На Северо-Западе РФ наблюдается снижение цен на треску и пикшу, что обусловлено неблагоприятной конъюнктурой мирового рынка и сезонным сокращением спроса со стороны внутренних потребителей. Цены на другие виды мороженой рыбы были стабильны или снижались.

Рост розничных цен возобновился. В период со 2 по 8 июня средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную увеличился на 0,2%. В сравнении с началом года цены выросли на 0,5%