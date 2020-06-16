Мурманская область. Арктика (16+)16.06.20 10:15
В оптовом сегменте внутреннего рынка страны сформировалась тенденция к понижению цен на мороженую рыбу
Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 8 по 14 июня динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны сохраняла ранее сформированную тенденцию к понижению.
На Северо-Западе РФ наблюдается снижение цен на треску и пикшу, что обусловлено неблагоприятной конъюнктурой мирового рынка и сезонным сокращением спроса со стороны внутренних потребителей. Цены на другие виды мороженой рыбы были стабильны или снижались.
Рост розничных цен возобновился. В период со 2 по 8 июня средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную увеличился на 0,2%. В сравнении с началом года цены выросли на 0,5%
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Последние комментарии
Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
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МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
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