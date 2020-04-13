Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, за прошедший период, с 6 по 12 апреля текущего года, в оптовом сегменте внутреннего рынка страны сохранился понижательный тренд в отношении цен на мороженую рыбу.

На северо-западе рост предложения с промысла на фоне неблагоприятной конъюнктуры мирового рынка способствовал дальнейшему снижению цен на пикшу – на 1,1%, до 175 рублей за килограмм, а ослабление внутреннего спроса обусловило удешевление сельди и скумбрии - на 1,4% и 0,7%, до 70 рублей и 140 рублей за килограмм. Цены на другие виды мороженой рыбы практически не изменились.

Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную с 31 марта по 6 апреля повысился на 0,1.