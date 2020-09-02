Мурманская область. Арктика (16+)02.09.20 08:45
В организации питания учащихся начальной школы нужно прийти к общему знаменателю
Глава администрации города Мурманска решил провести родительское собрание в режиме онлайн, чтобы разобраться с организацией питания учащихся начальной школы.
- Мнение родителей будет обязательно учтено, но для этого нужно прийти к общему знаменателю по каждому учреждению, - заявил Евгений Никора. – Также необходимо учитывать необходимость соблюдения санитарных норм по организации питания школьников.
Свои вопросы можно оставить в комментариях к сообщению на странице главы администрации https://vk.com/nikora_ev?w=wall573911313_1660.
Также напоминаем, вопросы и предложения по организации школьного питания принимаются на «горячую линию» по электронной почте vmpres@gmail.com.
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