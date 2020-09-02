В организации питания учащихся начальной школы нужно прийти к общему знаменателю

Глава администрации города Мурманска решил провести родительское собрание в режиме онлайн, чтобы разобраться с организацией питания учащихся начальной школы.

- Мнение родителей будет обязательно учтено, но для этого нужно прийти к общему знаменателю по каждому учреждению, - заявил Евгений Никора. – Также необходимо учитывать необходимость соблюдения санитарных норм по организации питания школьников.

Свои вопросы можно оставить в комментариях к сообщению на странице главы администрации https://vk.com/nikora_ev?w=wall573911313_1660.

Также напоминаем, вопросы и предложения по организации школьного питания принимаются на «горячую линию» по электронной почте vmpres@gmail.com.