Как сообщает Мурманскстат, цены региональных производителей промышленных товаров в январе 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем возросли в среднем на 12,1%.

По виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» наблюдалось повышение цен на железорудный, апатитовый, нефелиновый концентраты (соответственно на 56,3%, 9,4%, 9,3%), щебень (на 14,7), песчано-гравийную смесь (на 10,1%). Средняя цена на никелевый концентрат снизилась (на 4,8%).

В производстве пищевых продуктов наиболее подорожали мороженый краб (на 19,3%), мясные полуфабрикаты (на 14,4), сардельки (на 9,2), полукопчёные и варёные колбасы (соответственно на 8,7% и 7,0%). Вместе с тем подешевели, в основном, мороженая печень рыбы (на 6,5%), солёная сельдь (на 5,7), консервы из печени трески (на 4,1%).

В производстве напитков возросла средняя цена на пиво (на 4,6%).

В производстве химических веществ и химических продуктов отмечено повышение цен на серную кислоту (на 53,9%), кислород (на 18,5), азот (на 9,1%).

В металлургическом производстве возросли цены на никель (на 16,5%), катанку из алюминия (на 4,0), кобальт (на 3,3%).

Как сообщает статистическое ведомство, по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» снизились цены на электроэнергию (отпущенную различным категориям потребителей – на 6,8%, произведённую – на 1,8%), услуги по передаче электроэнергии (на 0,2%).

В организациях, осуществляющих водоснабжение и водоотведение, наблюдалось снижение тарифов на услуги по водоотведению (на 3,5%), воду (питьевую – на 1,1%, непитьевую – на 0,6%).