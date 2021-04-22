В основе программ развития здравоохранения Мурманской области – тезисы Послания Президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию обозначил вакцинацию от коронавируса как ключевой приоритет на ближайшие полгода. В Мурманской области исполнение плана по вакцинации составляет более 17%, процент использования вакцины в Мурманской области – 112%. Уже привито 59751 человека, в том числе второй аппликацией – 38939. Доля привитых граждан старше 60 лет составляет 41%.

«В Мурманской области эпидситуация стабилизировалась. Показатель региона по заболеваемости ковидом на 100 тысяч человек населения сейчас самый низкий в Северо-Западном округе России. Это тот случай, когда последнее место самое лучшее», – отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

28 апреля объявлен Днём работников скорой медпомощи. Региональное правительство отметит работников областной станции скорой медицинской помощи, которые в числе первых оказались на передовой в борьбе с пандемией. Рискуя жизнью, работая в сложных условиях, они делали все возможное для того, чтобы оказать пациентам помощь.

«Мы рады поддержке, о которой сказал президент, в виде новых автомобилей для сельской местности и малых городов. У нас в регионе таких 15. В них проживает 360 тысяч человек, а это почти 50% населения всей области. Мы обновим парк машин скорой помощи и обеспечим максимальную доступность медицинской помощи для жителей Мурманской области», – сказала Оксана Демченко.

Президент отметил работу Фонда «Круг добра», который создан для поддержки и лечения детей с редкими заболеваниями.

«Это существенно помогло регионам, потому что ранее мы за счёт регионального бюджета закрывали эти потребности. Например, в 2020 году на эти цели из бюджета было направлено более 79 млн рублей. Начиная со второго полугодия этого года эти расходы будут финансироваться за счет Фонда. В Мурманскую область уже поступила «Спинраза» для троих детей, ожидаем ещё на 1 ребёнка препарат «Рисдиплам», – сообщила первый вице-губернатор.

Президент также отметил значимость первичного звена здравоохранения, которое является ключевым в оказании медицинской помощи и обеспечения её доступности. В частности, около 80% всех обращений за медицинской помощью приходятся именно на амбулаторное звено. В Мурманской области, как и по всей стране, с этого года реализуется региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения. Она рассчитана на 5 лет. Общий объём финансирования составляет порядка 4 млрд рублей, в том числе за счет федеральных средств порядка 3,7 млрд рублей, областных – 285 млн рублей. В рамках программы осуществляются ремонты, оснащение новым оборудованием, привлечение кадров. В 2021 году для 13 медорганизаций региона, оказывающих первичную медпомощь, будет проведено мероприятий на общую сумму 720 млн рублей. В целом за 5 лет программой предусмотрено строительство 16 объектов: 9 модульных ФАПов, 6 амбулаторий и поликлиника, а также реконструкция и капремонты более 20 объектов медорганизаций.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Президент России обратил внимание на необходимость существенного расширения программы диспансеризации и профилактических осмотров населения, чтобы обеспечить доступ к узким специалистам и исследованиям в любом населенном пункте. Такая работа должна быть масштабно начата с 1 июля текущего года для людей всех возрастов.

Мурманской областью уже организована для этих целей закупка 4 мобильных медицинских диагностических комплексов», – сообщили в министерстве здравоохранения Мурманской области.

Ещё одна важная задача – максимальное использование новых технологий в здравоохранении.

«Несмотря на ковид, мы приложили все усилия, чтобы сохранить доступность высокотехнологичной медицинской помощи. Запланированные на 2020 год объёмы в медицинских организациях Мурманской области выполнены на 99,5%. Это работа будет продолжаться. Кроме того, глобальная реконструкция пройдёт в онкологическом диспансере. Мы продолжаем работу по борьбе с сосудистыми заболеваниями. Мурманская область в 2020 году была пилотным регионом по реализации проекта обеспечения бесплатными лекарствами жителей, находящихся на учете с такими заболеваниями. Все обязательства перед гражданами мы выполнили. Лекарства получили 1570 пациентов. Выписано более 11 тысяч рецептов на 9 млн рублей», – рассказала Оксана Демченко.