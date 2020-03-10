В основных кредитных учреждениях страны не отмечают повышенного спроса на валюту

Сбербанк и ВТБ не видят повышенного спроса на валюту со стороны клиентов, работают в штатном режиме, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службах двух крупнейших банков.

«Сбербанк обладает достаточным запасом рублевой и валютной ликвидности для обеспечения потребностей клиентов. Банк мониторит ситуацию, все заявки от клиентов выполняются. Повышенного спроса на валюту не наблюдаем. Все подразделения банка работают в штатном режиме», - заявили в Сбербанке.

«Повышенного спроса со стороны клиентов на проведение валютно-обменных операций не фиксируем. Обслуживание проходит в штатном режиме, пользователям доступно проведение всех операций в полном объеме в любой точке продаж, переводы доступны и в онлайн-каналах в режиме 24/7. Банк обеспечен необходимым запасом наличной валюты», - сообщили в ВТБ.