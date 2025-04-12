В Островном почтили память героев-подводников

Глава регионального парламента Сергей Дубовой и депутат Ирина Просоленко в ЗАТО Островной приняли участие в памятном мероприятии, приуроченном к 55-летию подвига экипажа атомной подводной лодки «К-8».

На траурный митинг у памятника «Морякам-подводникам, погибшим на боевых постах, до конца выполнившим долг свой», собрались родственники и сослуживцы героев-подводников, представители муниципальной власти, жители.

- Гибель атомной подводной лодки «К-8» стала первой крупной потерей советского атомного флота, - отметил в своём выступлении Сергей Дубовой. - Трагедия в Бискайском заливе 55 лет назад вырвала из жизни наших сослуживцев, отцов, сыновей в самом расцвете лет. И время не лечит такие раны. Не меркнет с годами и величие их подвига! Их имена навечно вписаны в историю российского Военно-морского флота, как пример самоотверженности, мужества и беззаветного служения Родине.

Участники митинга возложили венки и цветы к подножию мемориала и почтили память погибших минутой молчания.

12 апреля 1970 года при выполнении боевой задачи в Бискайском заливе затонула советская атомная подлодка К-8. Трагедии предшествовал пожар, начавшийся одновременно в третьем и седьмом отсеках. Четверо суток подводники вели борьбу за живучесть, пытаясь спасти корабль, который вертикально кормой ушёел на глубину около пяти тысяч метров. Ценой своих жизней члены экипажа предотвратили атомную катастрофу у берегов Европы.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/53d/j0wlxat9k9x4rv1l40whffqo4s3no2dq.jpeg