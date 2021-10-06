В Островном привели в порядок фасад жилого дома

В 2021 году в рамках программы капитального ремонта В ЗАТО г.Островной завершились работы по преображению фасада дома №12 на улице Соловья. Этот населенный пункт – один из самых отдаленных в Мурманской области.

«Объект, действительно, уникальный, несмотря на традиционный в целом перечень работ. С трудом удалось найти подрядчика на выполнение капитального ремонта в таком труднодоступном городе – доставка материалов достаточно дорогостоящая», – отметила нюансы и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Как сообщает региональное Министерство строительства, контракт с подрядчиком ООО «Скат» был заключён в апреле. Согласно перечню работ, перед ним стояла задача отремонтировать входные группы и штукатурный слой фасада, а затем нанести на него шпаклевку, грунтовку и краску. В начале сентября капитальный ремонт фасада дома №12 на улице Соловья в Островном был завершён.

Как отметила Юлия Барсукова, ход работ контролировали представители местной управляющей компании и администрации города. Во время приемки замечаний к выполненному ремонту у них не возникло.