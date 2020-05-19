В Островном возбуждено уголовное дело в отношении руководителя управляющей компании по факту совершения мошенничества в особо крупном размере

Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора организации по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2017 году между службой городского хозяйства и управляющей компанией заключен муниципальный контракт, предметом которого является выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО город Островной на период январь-март 2018 года. В соответствии с контрактом, а также дополнительными соглашениями к нему, управляющая организация приняла на себя обязанность по содержанию автодорог Островного, в том числе снегоуборку и обработку антигололедными составами.

Руководитель управляющей компании, наделенный полномочиями по выполнению управленческими функциями в коммерческой организации, заведомо зная об отсутствии у него противогололедного состава, требуемого для выполнения обработки автомобильных дорог, в целях систематического незаконного личного обогащения принял решение путём обмана членов комиссии по приёмке работ по указанному муниципальному контракту похищать бюджетные денежные средства, принадлежащие службе городского хозяйства.

Так, в период с февраля по апрель 2018 года злоумышленник вносил в акты о приёмке выполненных работ и платёжные документы заведомо ложные сведения о якобы использованном в рамках исполнения обязательств по контракту при выполнении антигололедной обработки дорог.

Всего на расчётный счёт управляющей компании поступили денежные средства в сумме более 2 млн 100 тысяч рублей за якобы выполненные работы. В соответствии с уголовным законодательством указанная сумма является особо крупным размером. Денежными средствами подозреваемый распорядился по собственному усмотрению.

Противоправная деятельность мужчины выявлена и пресечена благодаря работе сотрудников МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств. В ходе предварительного следствия будут предприняты все необходимые меры для возмещения причиненного ущерба.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, санкция данной статьи предуссматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Расследование уголовного дела продолжается.