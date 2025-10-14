«Север помнит»: в Мурманской области запланировано более 250 мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в ЗаполярьеНовый рекорд: 464 тысячи туристов посетили Мурманскую область за 8 месяцев 2025 года
В Островном впервые прошёл проект «Творческая осень» Единого волонтёрского центра Мурманской области

В Островном состоялось значимое событие – мероприятие проекта «Творческая осень» Единого волонтёрского центра. Проект реализуется с 2021 года и представляет собой серию мастер-классов, направленных на развитие творческих навыков женщин из небольших военных городков и ЗАТО Мурманской области.

В рамках пятого сезона проекта «Творческая осень» провели 10 мастер-классов для 150 жительниц Острового и Гремихи. Все занятия прошли под руководством мастеров на добровольных началах, которые помогли участницам и их детям раскрыть свои творческие способности и провести время в компании единомышленниц. На открытии мероприятия с приветственным словом к участницам обратилась заместитель губернатора Мурманской области Ксения Зинатуллина.

«Желаю вам сегодня получить удовольствие, приобрести новые навыки, и в будущем уже в свою семью принести это новое хобби», – отметила Ксения Зинатуллина.

Одни из самых опытных мастеров проекта дали возможность жительницам Островного попробовать свои силы в пяти мастер-классах: росписи шопперов и футболок, вязании крючком корзинок из трикотажной пряжи, создании ловцов снов в технике стринг-арт и рисовании открыток акварелью. Кроме того, мастерица из Североморска Елена Комарова провела для самых маленьких посетителей «Творческой осени» мастер-класс по созданию букетов из воздушных шаров.

«Здесь, в Островном, мы собрали опытных мастеров, которые смогли провести по два мастер-класса за максимально короткое время. Впервые именно в Островном мы увидели, что мамы уступают место детям, хотят дать им возможность творить. Мы надеемся, что смогли подарить творческое осеннее настроение девушкам этого удаленного города», – отметила руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Мероприятие стало важным шагом в укреплении женского сообщества закрытого административного образования, создании условий для творческой самореализации и обмена опытом. Традиционно такие инициативы помогают женщинам из небольших городов и посёлков развивать свои таланты и уверенность в себе.

«Я уверена, что по результатам этого проекта в Островном зажгутся новые звёздочки, которые сами научатся мастерить и потом обучат тех, кто сегодня не смог прийти. Уверены, что девушки уйдут отсюда вдохновленные», – сказала глава муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области Ольга Огинова.

22 ноября в посёлке Высоком пройдёт завершающее мероприятие пятого сезона проекта «Творческая осень». Ближайшее время откроется регистрация участниц в группе.

Напомним, что мероприятия проекта «Творческая осень» Единого волонтёрского центра являются продолжением конференции «Звезда Севера». Все мероприятия проходят при поддержке Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации.

 

 

