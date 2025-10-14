В Островном впервые прошёл проект «Творческая осень» Единого волонтёрского центра Мурманской области

В Островном состоялось значимое событие – мероприятие проекта «Творческая осень» Единого волонтёрского центра. Проект реализуется с 2021 года и представляет собой серию мастер-классов, направленных на развитие творческих навыков женщин из небольших военных городков и ЗАТО Мурманской области.

В рамках пятого сезона проекта «Творческая осень» провели 10 мастер-классов для 150 жительниц Острового и Гремихи. Все занятия прошли под руководством мастеров на добровольных началах, которые помогли участницам и их детям раскрыть свои творческие способности и провести время в компании единомышленниц. На открытии мероприятия с приветственным словом к участницам обратилась заместитель губернатора Мурманской области Ксения Зинатуллина.

«Желаю вам сегодня получить удовольствие, приобрести новые навыки, и в будущем уже в свою семью принести это новое хобби», – отметила Ксения Зинатуллина.

Одни из самых опытных мастеров проекта дали возможность жительницам Островного попробовать свои силы в пяти мастер-классах: росписи шопперов и футболок, вязании крючком корзинок из трикотажной пряжи, создании ловцов снов в технике стринг-арт и рисовании открыток акварелью. Кроме того, мастерица из Североморска Елена Комарова провела для самых маленьких посетителей «Творческой осени» мастер-класс по созданию букетов из воздушных шаров.

«Здесь, в Островном, мы собрали опытных мастеров, которые смогли провести по два мастер-класса за максимально короткое время. Впервые именно в Островном мы увидели, что мамы уступают место детям, хотят дать им возможность творить. Мы надеемся, что смогли подарить творческое осеннее настроение девушкам этого удаленного города», – отметила руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Мероприятие стало важным шагом в укреплении женского сообщества закрытого административного образования, создании условий для творческой самореализации и обмена опытом. Традиционно такие инициативы помогают женщинам из небольших городов и посёлков развивать свои таланты и уверенность в себе.

«Я уверена, что по результатам этого проекта в Островном зажгутся новые звёздочки, которые сами научатся мастерить и потом обучат тех, кто сегодня не смог прийти. Уверены, что девушки уйдут отсюда вдохновленные», – сказала глава муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области Ольга Огинова.

22 ноября в посёлке Высоком пройдёт завершающее мероприятие пятого сезона проекта «Творческая осень». Ближайшее время откроется регистрация участниц в группе.

Напомним, что мероприятия проекта «Творческая осень» Единого волонтёрского центра являются продолжением конференции «Звезда Севера». Все мероприятия проходят при поддержке Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации.

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ. Единый волонтерский центр Мурманской области): https://gov-murman.ru/info/news/555154/#&gid=1&pid=20