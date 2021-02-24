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Мурманская область. Арктика (16+)24.02.21 13:00

В Островной дополнительно доставят 8 тонн продовольствия и лекарств

В ЗАТО г. Островной дополнительно доставят необходимые местным жителям продукты питания и лекарственные препараты. Ожидается, что судно «Туман» с восемью тоннами груза на борту выйдет в рейс 25 февраля. На оперативном совещании о ситуации в ЗАТО губернатору доложила глава муниципального образования Ольга Огинова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по её словам, сегодня осуществляется загрузка судна. Первая партия продовольствия общей массой около двух тонн была доставлена в Островной вертолётом в минувший понедельник. Напомним, теплоход «Клавдия Еланская», который ранее обеспечивал сообщение морским путём с Мурманском, стоит на ремонте.

«Ориентировочно в первой декаде марта ремонт теплохода «Клавдия Еланская» будет завершён. Тем не менее прошу всех коллег обеспечить надлежащее снабжение жителей ЗАТО всем необходимым – прежде всего, конечно, продуктами питания», – отметил глава региона.

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