Мурманская область. Арктика (16+)05.01.22 18:00
В Островной теплоход «Клавдия Еланская» прибудет на Рождество
Как сообщает администрация ЗАТО Островной, в связи с неблагоприятными метеоусловиями в расписание движения теплохода «Клавдия Еланская» внесены изменения:
выход из Мурманска – 6 января в 17.00;
приход в Островной – 7 января в 8.00;
выход из Островного – 7 января в 18.00
приход в Мурманск – 8 января в 11.00.
Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=330577985734532&set=g.352146182082759
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