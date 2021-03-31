В Островной вертолётом доставлено продовольствие и лекарства

Сегодня в ЗАТО г. Островной вертолётом доставлены продукты питания и лекарственные препараты. Рейс был организован региональным Министерством транспорта и дорожного хозяйства из-за задержки в пути теплохода «Клавдия Еланская», связанной с тяжёлой ледовой обстановкой в Белом море.

«Сегодня доставляются товары из перечня социально значимых, в основном это овощи и фрукты, молочная продукция. А также 50 кг лекарств для реализации в аптеке и 1 человек сопровождения. Всего 2 тонны груза, – сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Виктор Тиховский. – Обратным рейсом из Островного полетят жители, до 22 человек, это полная загрузка».

По словам Виктора Тиховского, доставленного продовольствия должно хватить до прихода «Клавдии Еланской», которая везёт основную партию груза – 30 тонн продуктов питания. В настоящее время судно в сопровождении ледокола «Капитан Косолапов» движется в сторону Островного.

«Сложно прогнозировать ледовую обстановку. Влияние циклона с Белого моря осложняет движение. Сегодня ночью на 3 часа пришлось остановиться и дожидаться более спокойной обстановки. В 5 часов утра судно двинулось дальше. Мы ориентируемся, что 1 апреля или в ночь с 1 на 2 апреля теплоход прибудет в Островной. Далее «Клавдия Еланская» будет ходить по расписанию», – отметил Виктор Тиховский.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, это уже 7-й вертолетный рейс, организованный ведомством в Островной. При необходимости будут проводиться дополнительные полёты.