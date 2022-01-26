В отдаленных населенных пунктах региона станет комфортнее: Минград представил проекты благоустройства, которые будут реализованы в этом году

В 2022 году поддержку из регионального бюджета в виде субсидий в бюджеты муниципалитетов получат проекты благоустройства, заявленные жителями городских и сельских поселений в рамках программы «Формирование современной городской среды Мурманской области».

Так, в Алакуртти, Верхнетуломском, Кильдинстрое, Мурмашах, Междуречье, Туманном, Туломе отремонтируют подъезды в многоквартирных домах и благоустроят входные группы.

В Зеленоборском установят памятный знак «Бессмертный полк». В Туломе обновят материально-техническую базу местного ДК. В Териберке приобретут и установят ограждения для парковых зон общественных территорий.

Для жителей Ура-Губы закупят световую уличную композицию «Снеговики», в Умбе оборудуют пешеходный переход. В поморской Кузомени построят деревянные тротуары, в Ревде по инициативе любителей зимних видов спорта спланируют и отсыплют лыжную трассу. В Ловозере обустроят въездную группу, приобретут ростовых кукол и яркие костюмы для культурно-массовых мероприятий в ДК.

В ЗАТО Александровск появится праздничная иллюминация, а в ЗАТО Заозёрск станет светлее и безопаснее – на ул.Колышкина установят светодиодные консоли на столбы освещения.

С полным списком проектов, получивших поддержку в 2022 году по программе инициативного бюджетирования, и размерами субсидий можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, всего в этом году в Мурманской области будут реализованы 44 проекта, которые были отобраны по итогам конкурса, запущенного Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области. На их реализацию выделят 33,6 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436484/#&gid=1&pid=1