В отдалённых районах Мурманской области будут работать четыре «Поезда здоровья»

В апреле текущего года в Мурманской области по инициативе сенатора, члена федерального общественного совета проекта партии «Единая Россия» «Здоровое будущее» Татьяны Кусайко возобновил работу проект «Поезд здоровья». В 2020 году диагностические комплексы на колёсах не обслуживали северян в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

В августе в рамках национального проекта «Здравоохранение» состав «Поездов здоровья» был обновлён. Приобретены три новых передвижных диагностических комплекса, оснащённых аппаратом УЗИ, кардиографом, автоматическими анализаторами крови и мочи, гинекологическим креслом и другим оборудованием. Они закреплены за районными больницами, имеющими в своём ведении самые обширные отдалённые территории, – Печенгской, Кольской и Кандалакшской.

Буквально на днях в область поступил ещё один «Поезд здоровья», оборудованный аппаратурой для лучевой диагностики – флюорографом и цифровым маммографом. Он будет приписан к Кандалакшской ЦРБ.

Вчера один из «Поездов» работал на территории посёлка Сафоново-1 (ЗАТО г. Североморск). С его деятельностью ознакомился губернатор Андрей Чибис.

Глава региона побывал внутри мобильной лаборатории, пообщался с врачами и пациентами.

«Очень хороший автомобиль, оснащён самой современной техникой. Они ведь выезжают в небольшие посёлки, где, к сожалению, специалистов не хватает и с оборудованием не самая лучшая ситуация. Люди очень довольны. В течение часа выдаётся результат анализа крови, очень современное оборудование, всё делается здесь и сейчас, это здорово. Мы эту практику будем продолжать, чтобы «Поезда» могли регулярно выезжать для обследований на те территории, где не хватает медработников. Понятно, что мы такое оборудование в каждую амбулаторию не завезём, и жить в отдалённых посёлках медработники не хотят. А этот способ решает самую нашу актуальную проблему – проблему медобслуживания», – поделился впечатлениями губернатор.

Андрей Чибис также добавил, что если раньше «Поезда здоровья» работали в области весной и осенью, то теперь их деятельность станет активнее. Будет составлен график движения, чтобы пациенты в муниципалитетах были заранее готовы к приезду мобильной лаборатории.

По словам министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева, техническая «начинка» диагностических комплексов рассчитана на проведение наиболее важных для жизни исследований.

«Основное – это выявить факторы риска заболеваний, которые чаще всего приводят к смертности. Это болезни системы кровообращения, это онкология, то есть все те исследования, осмотры и консультации, которые у нас предусмотрены первым этапом диспансеризации и профосмотрами», – пояснил министр.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава ведомства уточнил, что расписание движения «Поездов здоровья» будут доводить до населения районные больницы и муниципальные администрации.