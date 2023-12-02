В отдел химико-токсикологических и биохимических исследований приобретён фотометр лабораторный медицинский «Stat Fax 1904 +»

«Stat Fax 1904 +» – это компактный, управляемый микропроцессором, фотометр общего назначения с возможностью двухволнового измерения, с шестью фильтрами и температурой инкубации 37°С.

Как сообщает комитет по ветеринарии Мурманской области, с помощью этого прибора определяют содержание в крови: неорганического фосфора, кальция общего, АЛТ (аланинаминотрансферазы), АСТ (аспартатаминотрансфераза), белка, общего билирубина, глюкозы, холестерина, креатинина, мочевины, мочевой кислоты, щелочной фосфатазы, железа, калия, натрия, магния, хлоридов, амилазы.

Все эти показатели составляют биохимический анализ крови, который является неотъемлемой частью клинической практики, так как он отражает функциональное состояние органов и систем организма животного.

С начала 2023 года в отдел химико-токсикологических и биохимических исследований ГОБВУ «Мурманская областная ветеринарная лаборатория» поступило 269 проб крови от сельскохозяйственных и домашних животных, по ним проведено 2361 исследование.

Фото: https://gov-murman.ru