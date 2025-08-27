С 28 августа по 1 сентября в центре Мурманска пройдёт тематическая ярмарка «На Севере – учиться!»В Мурманской области с сентября стартует новый сезон проекта «Школа здоровья»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.08.25 08:45

В отделе КВЦ Русского музея продолжаются лекции цикла «Знакомьтесь: художник!»

В рамках цикла лекций «Знакомьтесь: художник!», который специалисты отдела Мурманского областного художественного  музея «КВЦ Русский музей» проводят с начала 2021 года, состоялась лекция, посвящённая золотому веку русского пейзажа второй половины XIX века.

Как отмечает vk.com/murmanskmuseum, в этот период в России творили выдающиеся художники — Иван Айвазовский, Иван Шишкин, Василий Поленов, Алексей Саврасов и многие другие. Каждый из них обладал своим уникальным почерком и особым отношением к богатству и многообразию русской природы.

Особое внимание на лекции было уделено Исааку Левитану — художнику, который не получил формального художественного образования, но его картины стали частью коллекции Павла Третьякова, экспонировались на выставках передвижников и на Всемирной выставке в Париже. Его пейзажи поражают своей эмоциональностью и учат видеть красоту в будничной, скромной русской природе.

Левитан был подлинным поэтом природы, раскрывая её тончайшие состояния и создавая новый тип лирического одухотворенного пейзажа — «пейзаж настроения». Он не только изображал природу, но и выражал свои чувства через каждую картину.

Следующая встреча состоится 13 сентября в 16.00 и будет посвящена Марианне Веревкиной.

 

 

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457271687%2Fwall-11742142_25342

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Комментарий к новости:В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
-Правовая консультация (18+)В России с 1 сентября изменится порядок расчёта отпускных и пособий. Юрист hh.ru рассказала о самых важных изменениях
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире09:00«Редкие люди». Познавательная программа (16+)09:30«Ланцет». Художественный сериал, 11 серия (16+)10:25«Ланцет». Художественный сериал, 12 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)В России с 1 сентября изменится порядок расчёта отпускных и пособий. Юрист hh.ru рассказала о самых важных изменениях-PRO Валюту (16+)Курс евро просел на 1,09 рубля, доллар потерял почти 16 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Малому и среднему бизнесу упростили порядок присоединения к электросетям
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»