В отделе КВЦ Русского музея продолжаются лекции цикла «Знакомьтесь: художник!»

В рамках цикла лекций «Знакомьтесь: художник!», который специалисты отдела Мурманского областного художественного музея «КВЦ Русский музей» проводят с начала 2021 года, состоялась лекция, посвящённая золотому веку русского пейзажа второй половины XIX века.

Как отмечает vk.com/murmanskmuseum, в этот период в России творили выдающиеся художники — Иван Айвазовский, Иван Шишкин, Василий Поленов, Алексей Саврасов и многие другие. Каждый из них обладал своим уникальным почерком и особым отношением к богатству и многообразию русской природы.

Особое внимание на лекции было уделено Исааку Левитану — художнику, который не получил формального художественного образования, но его картины стали частью коллекции Павла Третьякова, экспонировались на выставках передвижников и на Всемирной выставке в Париже. Его пейзажи поражают своей эмоциональностью и учат видеть красоту в будничной, скромной русской природе.

Левитан был подлинным поэтом природы, раскрывая её тончайшие состояния и создавая новый тип лирического одухотворенного пейзажа — «пейзаж настроения». Он не только изображал природу, но и выражал свои чувства через каждую картину.

Следующая встреча состоится 13 сентября в 16.00 и будет посвящена Марианне Веревкиной.

