В отделе музея состоится видеопоказ «Возрождение Летнего сада». 2012
9 августа в 16.00 в Культурно-выставочном центре Русского музея в рамках работы медиатеки проекта «Виртуальный Русский музей» состоится видеопоказ мультимедийного фильма «Возрождение Летнего сада». 2012. (6+)
Фильм посвящён событиям наших дней, когда усилиями Русского музея были проведены работы по возрождению облика Летнего сада.
В фильме использованы видеоматериалы, дающие представление о реставрационных работах в Летнем саду и воссозданию в нем фонтанного комплекса.
Фильм транслируется в рамках выставки «В образах Петербурга». Живопись, скульптура из собрания Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков.
Показ пройдёт на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» в отделе музея «Культурно-выставочный центр Русского музея».
Вход свободный, запись не требуется.
Фото: https://vk.ru/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457276792%2F803c88057d0b69e1e6