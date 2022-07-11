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Мурманская область. Арктика (16+)11.07.22 08:45

В отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея «Дом ремёсел» впервые экспонируется выставка «Золотая нить»

Экспозиция объединила мастеров декоративно-прикладного искусства Мурманской области, работающих в различных техниках: вышивка, кружевоплетение, орнаментальное вязание - более 90 работ мастеров из Мурманска, Североморска, Мурмашей, Апатитов, Кировска, Ловозера.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в экспозиции выставки «Золотая нить» можно увидеть уникальные изделия – результат кропотливого и многодневного труда талантливых мастериц Мурманской области, а также великолепные работы клубных объединений Мурманской области.

Выставка «Золотая нить» – это радость созерцания и возможность в очередной раз убедиться в мастерстве заполярных рукодельниц. Успейте посетить экспозицию в Доме ремёсел (ул. Книповича, 23а) до 21 августа.

 

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262210%2Fwall-139605315_19252

 

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Людмила
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