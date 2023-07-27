В отделе областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» открылась новая выставка «Монотипия»

Монотипия (в переводе с греческого языка «Один отпечаток» или «Единый отпечаток») - вид графического искусства, техника печатной графики, не являющаяся гравюрой. Изображение исполняется на металлической доске с помощью кисти, масляной или типографской краской.

«На выставке представлены произведения членов Союза художников, заслуженных художников России - Ирины и Юрия Грецких. Благодаря высокому профессионализму и уникальному художественному стилю Ирине Львовне и Юрию Семеновичу удивительно гармонично удаётся сочетать сразу несколько графических техник, дополняя монотипию литографическими оттисками», - рассказала посетителям Алена Андреевна, хранитель музейных предметов музея.

В экспозиции так же представлены работы и мурманских художников.

Как сообщает vk.com/murmanculture, выставка будет работать до 27 августа.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457266674%2Fwall-139605315_23649