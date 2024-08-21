В отделе ремёсел Североморского музейно-выставочного комплекса открылась выставка художественного оружия «Художник и Клинок»

Свои работы представили мастера творческого Союза «Гильдия мастеров-оружейников». В экспозицию вошло около 40 работ. И это не просто кинжалы и охотничьи ножи, мечи и сабли - это произведения искусства. На изготовление одного такого экземпляра порой уходит не один год, а трудиться над ним может сразу коллектив мастеров, в том числе ювелир, резчик, художник, гравёр.

Как сообщает администрация ЗАТО г. Североморск, Гильдия мастеров-оружейников объединяет единомышленников из разных регионов России. Их работы выставляются в ведущих музеях нашей страны: Московского Кремля, Государственном Эрмитаже, Государственном историческом музее, Центральном военно-морском музее и многих других.

С открытием выставки поздравили председатель Совета депутатов муниципалитета Евгений Алексеев, начальник Управления культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей администрации ЗАТО Мария Злакоманова.

Экспозиция уникального авторского оружия представлена во флотской столице при содействии сотрудника Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Кашицына. Экскурсию для первых посетителей провёл полномочный представитель председателя Гильдии мастеров-оружейников Валерий Шаронов.

Выставка будет работать на ул. Сафонова, 5 до 20 сентября. (16+)

Фото: https://citysever.ru/novostiq/16480-v-severomorske-otkrylas-vystavka-hudozhestvennogo-oruzhiya/#news-gal-24