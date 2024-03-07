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Мурманская область. Арктика (16+)07.03.24 13:00

В отделении МФЦ по Октябрьскому округу Мурманска благодарностью Минэкономразвития России наградили специалиста по работе с заявителями Юлию Кулицу

В торжественной церемонии приняли участие заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова, отвечающая за цифровую трансформацию в регионе, и министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

«Это заслуженная награда, Юлия Анатольевна трудится в региональной сети многофункциональных центров с 2018 года и продолжает быть неравнодушной к заявителям. От лица правительства Мурманской области ещё раз благодарю за работу и желаю не останавливаться на достигнутом – продолжать повышать свою квалификацию и оставаться прекрасным специалистом», – поздравила сотрудницу МФЦ Мария Гаврилова.

«Команда МФЦ всегда настроена на результат, чтобы повысить качество и доступность государственных услуг для жителей Мурманской области. В регионе в этом направлении проделана большая работа – сеть многофункциональных центров была централизована. Количество предоставляемых услуг в МФЦ региона за четыре года возросло на 46%», – сообщила Елена Семенова.

В 2022 Юлия Кулица стала победителем регионального конкурса «Лучший многофункциональный центр Мурманской области» в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ», после чего представила регион на Всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» и одержала победу, с успехом пройдя психологическое и профессиональное тестирования, а также собеседование с конкурсной комиссией.

«Участие в конкурсе, несмотря на серьёзную конкуренцию, стало бесценным опытом, позволившее встретить единомышленников из других регионов. Сейчас МФЦ – очень динамичная структура, и новые подходы в работе позволяют нам решать задачи из разных социальных сфер. Хочу поблагодарить коллег за поддержку и поблагодарить за помощь на пути к этой награде», – сказала Юлия Кулица.

В 2023 году в региональном конкурсе «Лучший МФЦ Мурманской области» в номинации «Лучший универсальный специалист» победителем стала также специалист по работе с заявителями отделения по Октябрьскому округу. Теперь регион на всероссийском соревновании представит Наталья Жигалова.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, напомним, услуги населению и юридическим лицам в Мурманской области предоставляют 18 отделений и 8 территориально-обособленных структурных подразделений МФЦ, расположенных в каждом городском, муниципальном округе и районе. В регионе функционируют 199 окон приема граждан, непосредственно с заявителями по приему и выдаче документов работают 350 сотрудников, а всего же в многофункциональных центрах трудятся 456 человек.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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