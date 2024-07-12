В отделении многофункционального центра в Апатитах открылся Центр цифровых компетенций «МФЦифра»

В рамках «Школы цифровой грамотности» здесь будут проходить семинары, посвящённые финансовой грамотности, участники которых смогут больше узнать о цифровом мире, получить ответы на интересующие их вопросы.

«Центр принял первых посетителей 11 июля. Если возникнут вопросы, то апатитчан проконсультируют специалисты. Они помогут разобраться в получении услуг в электронном виде, расскажут о тонкостях использования государственных цифровых сервисов», – рассказала руководитель Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области Ольга Ярыченко.

Специалисты МФЦ помогут также проверить свою учётную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), подтвердить её для дальнейшей подачи документов через «Госуслуги», окажут техническую и консультационную поддержку в подаче заявлений на предоставление услуг в электронной форме.

«Центр цифровых компетенций в Апатитах – четырнадцатый ЦЦК, открытый в Мурманской области. И сеть будет продолжать расширяться, поскольку данные центры пользуются популярностью у северян», – подчеркнула Ольга Ярыченко.

В Центре цифровых компетенций на улице Ферсмана, 6 оборудовано три рабочих места для самостоятельной работы заявителей.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, аналогичные центры функционируют в двух офисах МФЦ в Мурманске, ЗАТО г. Североморск, в Мончегорске, Полярном, Полярных Зорях, Заполярном, Никеле, Кандалакше, ЗАТО город Заозерск, Ковдоре, Оленегорске и Кировске.

Фото: https://gov-murman.ru