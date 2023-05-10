В отделении Социального фонда России по Мурманской области изменился номер телефона региональной «горячей линии»

С 4 мая жители Мурманской области смогут обратиться для консультации в региональный колл-центр ОСФР по новому номеру телефона 8-800-200-12-60. Телефон центра работает с понедельника по четверг - с 8.30 до 17.00, в пятницу - с 8.30 до 15.00.

Операторы центра предоставляют гражданам консультации по вопросам пенсионного и социального страхования, включая получение сертификата на материнский капитал или талонов на бесплатный проезд к месту отдыха, назначение пенсий или единого пособия, оформление выплат по инвалидности или путевок в санаторий, уточнение статуса поданного в заявления или сроков оплаты больничного листа. Также в колл-центре помогут записаться на приём в клиентскую службу. Консультации с использованием персональных данных предоставляются после идентификации личности заявителя.

В прошлом году региональный колл-центр Отделения СФР по Мурманской области предоставил жителям области более 34 тысяч консультаций.

Фото: https://gov-murman.ru