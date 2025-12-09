В отделении сосудистой хирургии Мурманской областной клинической больницы им. П. А. Баяндина за 45 лет проведено более 30 тысяч оперативных вмешательств

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на прошлой неделе в рамках двухдневной научно-практической конференции «Венозный форум Заполярья» ведущие флебологи и сосудистые хирурги обсудили новые направления и тенденции диагностики и лечения пациентов с венозной болезнью с разбором клинических случаев. Также в конференции принимали участие хирурги, кардиологи, врачи ультразвуковой диагностики, терапевты, которые также занимаются решением проблем флебологических больных. Спикерами на конференции выступили специалисты Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Рязани, Ижевска, Мурманска.

«В Мурманской области в отделении сосудистой хирургии МОКБ им. П.А Баяндина за 45 лет проведено более 30 тысяч оперативных вмешательств. Их количество ежегодно растёт. Если в 2009 году было проведено 1133 операции, то в 2024 — 1896. За прошлый год на артериях выполнено 923 операции, из них эндоваскулярным методом — 550. На венах — 973 оперативных вмешательств, более половины из которых проводятся современной малоинвазивной методикой, основанной на воздействии лазерным лучом на стенку вены изнутри через тонкий световод. Процедура проводится под местной анестезией, не требует госпитализации и разрезов, что позволяет пациенту вернуться к обычной жизни сразу после манипуляции. В перспективах работы отделения – дальнейшее внедрение миниинвазивных технологий, увеличение количества оперативных вмешательств у пациентов с патологией брахиоцефальных артерий, аневризмами аорты, диабетической ангиопатией нижних конечностей», – отметил Александр Иваков, сердечно-сосудистый хирург МОКБ имени П.А. Баяндина, главный внештатный специалист-сосудистый хирург министерства здравоохранения Мурманской области.

Варикозная болезнь считается одной из самых распространённых хронических патологий сосудов. По статистике она встречается у 20-40% взрослого населения. Ключевые темы конференции: диагностика венозных тромбоэмболических осложнений, хирургическое и рентгенэндоваскулярное лечение венозного тромбоза, терапия и эпидемиология острых и хронических заболеваний вен, лимфовенозная недостаточность, профилактика венозного тромбоза.

«Данный форум — это большой научно-образовательный проект, в рамках которого Ассоциация флебологов России проводит мероприятия в различных регионах нашей страны для того, чтобы донести последние, новые направления, тенденции, основанные на клинических рекомендациях Минздрава России, чтобы врачи лечили по единым стандартам, с высоким уровнем качества оказания медицинской помощи. Мы будем говорить о миниинвазивных методах лечения хронических заболеваний вен. За последние годы существенно изменился тренд ведения пациентов с острыми и хроническими заболеваниями вен. На сегодняшний день мы ушли от длительного стационарного лечения и перешли к так называемой «офисной медицине» — лечению в рамках дневного стационара. Я благодарен Министерству здравоохранения Мурманской области за поддержку этой конференции», – отметил Игорь Сучков, президент ассоциации флебологов России, профессор кафедры сердечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной хирургии и лучевой диагностики Рязанского государственного медицинского университета Минздрава России.

