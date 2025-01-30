В отделениях «Сбербанка» северяне могут пополнить Единый социальный проездной билет очно

Единый социальный проездной билет (ЕСПБ) можно пополнить очно в любом отделении «Сбербанка» на территории Мурманской области с 29 января. Сделать это можно и наличными средствами, и банковской картой. Достаточно сообщить в офисе номер карты, на которую оформлен проездной, и тариф.

Терминалы пополнения в отделениях «Почты России» и киосках АО «Электротранспорт» начнут принимать средства с 1 февраля, поэтому всем, кто не использует онлайн-сервисы или мобильные приложения, Министерство цифрового развития Мурманской области рекомендует обращаться в банк.

Консультацию по вопросам, связанным с пополнением, можно получить по телефону 8-800-200-600-5.

С 1 декабря 2022 года Единый социальный проездной билет выпускается в регионе в виде нефинансовой карты жителя. Для оформления такого проездного необходимо обратиться с заявлением в любое отделение МФЦ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/