В отдельном морском инженерном полку Северного флота проводятся занятия по вождению

В отдельном морском инженерном полку Северного флота проводятся теоретические и практические занятия по вождению плавающего транспортера ПТС-2. Занятия проходят под руководством офицеров инженерного полка.

С военнослужащими, стоящими на должностях механиков-водителей, проводятся теоретические занятия по изучению и проверке знаний тактико-технических характеристик, устройства и управлению инженерной техникой.

Затем военнослужащие в специальном классе на тренажере (Т-ПТС), имитирующем характеристики реальной техники, отрабатывают навыки и приемы вождения ПТС-2, при различных ландшафтных, дорожных, погодных и климатических условиях.

Полученный опыт теоретических занятий и занятий на тренажере механики-водители применяют на практике.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, на учебном полигоне в районе посёлка Щукозеро военнослужащие выполняют упражнения по вождению плавающего транспортера ПТС-2. В ходе выполнения упражнений они совершенствуют свои навыки по использованию возможностей инженерной техники в Арктических условиях. Маршрут, преодолеваемый механиками-водителями, построен с учётом особенностей рельефа местности Заполярья.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12506210@egNews