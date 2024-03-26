В Мурманске пройдёт 4-я профессиональная конференция «Горнорудная промышленность России и СНГ: строительство и модернизация»Сбережения россиян в юанях продолжают расти
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)26.03.24 15:30

В отдельном морском инженерном полку Северного флота проводятся занятия по вождению

В отдельном морском инженерном полку Северного флота проводятся теоретические и практические занятия по вождению плавающего транспортера ПТС-2. Занятия проходят под руководством офицеров инженерного полка.

С военнослужащими, стоящими на должностях механиков-водителей, проводятся теоретические занятия по изучению и проверке знаний тактико-технических характеристик, устройства и управлению инженерной техникой.

Затем военнослужащие в специальном классе на тренажере (Т-ПТС), имитирующем характеристики реальной техники, отрабатывают навыки и приемы вождения ПТС-2, при различных ландшафтных, дорожных, погодных и климатических условиях.

Полученный опыт теоретических занятий и занятий на тренажере механики-водители применяют на практике.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, на учебном полигоне в районе посёлка Щукозеро военнослужащие выполняют упражнения по вождению плавающего транспортера ПТС-2. В ходе выполнения упражнений они совершенствуют свои навыки по использованию возможностей инженерной техники в Арктических условиях. Маршрут, преодолеваемый механиками-водителями, построен с учётом особенностей рельефа местности Заполярья.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12506210@egNews

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Атомные ледоколы на службе России: экономика, наука и туризм
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

омега
11.03.24 04:35
Отчасти эту проблему можно решить созданием возможностей для работы женщинам. Нужно продлевать работу детских садов, организовывать хорошие продленки в школах, воссоздавать ясли. Тогда у женщин будет
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
олег
06.03.24 23:08
Кстати, поправка-видео - снято с другого судна, а звук слышен по УКВ и является оригиналом.
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
олег
06.03.24 23:01
На судно в море высадилось 6 орлов с автоматами и пистолетами. Пришлось остановить производство морозки рыбопродукции. Некоторые сотрудники пытались вести себя пафосно, чтобы мы - гражданские выполнял
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282912345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Чтобы зарабатывать больше, надо повышать квалификацию или менять профессию-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 20 копеек, евро вырос почти на 5 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)В блоке «ЖКХ» жители региона активнее всего обращались по вопросам, связанным с низкой температурой воздуха в квартирах-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Для мониторинга северного завоза создадут новую федеральную государственную информационную систему (ФГИС»)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика