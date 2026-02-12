В воздухе экипажи вертолётов выполнили тактические приёмы с элементами боевого маневрирования, такие как преодоление зон поражения противовоздушной обороны условного противника, а также полёт на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности для скрытного выхода на рубеж атаки.

В отдельном вертолётном полку смешанного авиационного корпуса Северного флота прошли командирские полёты.

Основной задачей стала комплексная отработка экипажами всего спектра боевого применения вертолётов в сложной тактической обстановке.

В ходе лётной смены экипажи транспортно-боевых вертолётов Ка-29 и многоцелевых вертолётов Ми-8-МТВ-5-1 отработали выполнение стрельб из стрелково-пушечного вооружения по наземным целям, а также выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет.

Основной целью полётов стала проверка уровня профессиональной готовности командиров экипажей к выполнению поставленных задач в реальных условиях Заполярья.

Летная подготовка проводилась в сложных метеорологических условиях, характерных для зимнего периода в Арктическом регионе, отмечает пресс-служба Северного флота

