В отдельной бригаде морской пехоты Северного флота начались занятия по боевому слаживанию отделений, экипажей и расчётов

На полигоне в Печенгском районе морские пехотинцы, действуя в составе отделений, приступили к отработке учебных задач в соответствии с курсом боевой подготовки.

На этапе практических действий военнослужащие отрабатывают ведение огня в составе отделений в дневных и ночных условиях из штатного стрелкового оружия: автоматов и пулемётов, снайперских винтовок, а также ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7.

Механики-водители бронетранспортёров БТР-82А приступили к выполнению упражнений по вождению боевых машин в сложных условиях местности.

Морские пехотинцы провели ряд тренировок по оборудованию фортификационных сооружений - как одиночных окопов, так и для отделения.

В ходе проведения занятий по боевому слаживанию, особое внимание уделяется теоретической и практической подготовке младших командиров. Младший командный состав совершенствует навыки в управлении огнём подчиненного личного состава.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, основные усилия в боевой учебе морских пехотинцев в зимнем периоде обучения сосредоточены на подготовке подразделений к действиям со средствами усиления в основных видах современного оборонительно боя.