В отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Северного флота проведены занятия по вождению

В Мурманской области на одном из полигонов отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота военнослужащие провели занятия по вождению военной техники в условиях низких температур.

Морские пехотинцы отработали навыки вождения автомобильной и гусеничной техники по труднопроходимым заснеженным участкам местности на различном ландшафте Заполярья.

Также водители учились ориентироваться на местности в тёмное время суток в условиях светомаскировки и оказывать помощь застрявшей в снегу технике.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, подобные занятия развивают у военнослужащих внимание и концентрацию, а также позволяют выработать необходимые умения эксплуатации военной техники в экстремальных условиях Арктики, когда действовать приходится в условиях глубокого снежного покрова, низких температур и сильного ветра.

Фото: https://mil.ru/news/33076b2a-dfc0-4021-8a50-fda2f90f0f67