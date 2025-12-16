В отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Северного флота состоялось занятие по вождению боевых машин

В отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Северного флота состоялось практическое занятие по вождению гусеничной и автомобильной техники.

Военнослужащие совершенствовали навыки езды по бездорожью, преодолевая различные препятствия, в том числе завалы, овраги, крутые подъёмы, спуски и косогоры. Также морские пехотинцы учились оказывать помощь застрявшей в снегу технике.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, занятие проходило под руководством опытных инструкторов, которые делились своим богатым боевым опытом, и при сложных метеоусловиях Заполярья: сильных ветровых нагрузках, низких температурах и глубоком снежном покрове.

