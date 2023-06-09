В отдельной гвардейской мотострелковой бригаде Северного флота проходят занятия по вождению боевых машин

Личный состав подразделений отдельной гвардейской мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота приступил к совершенствованию навыков вождения боевых машин одиночно и в составе подразделения.

Занятия проводятся на полигоне, который оборудован специальными препятствиями, среди которых противотанковые рвы, ежи и надолбы, подъемы и спуски, косогоры, окопы, воронки, железнодорожные платформы и колейные мосты.

В ходе практического вождения военнослужащие отрабатывают приемы маневрирования на скоростной трассе, выполняют повороты и развороты на различной сложности, преодолевают овраги, искусственные и естественные препятствия

Занятия проводятся на штатной колёсной и гусеничной боевой техники: БТР, МТЛБВ, МТЛБУ, ДТ-1 «Витязь», а также колёсной технике высокой проходимости «КамАЗ» и «Урал».

Практическому вождению боевых машин предшествовало занятие по повторению и закреплению теоретической части вождения боевых машин в различных метеоусловиях. Механики-водители сдали зачеты по правилам вождения техники и прошли инструктаж по соблюдению требований безопасности при проведении занятия.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, тренировки по вождению боевых машин направлены на повышение уровня подготовки механиков-водителей к слаженным и профессиональным действиям в составе экипажей, взводов, рот при решении различных задач.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12469841@egNews