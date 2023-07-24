В отдельной гвардейской мотострелковой бригаде Северного флота состоялось ротное тактическое учение с применением «Василька»

На одном из военных полигонов в Мурманской области с военнослужащими отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота проведено ротное тактическое учение. Особенностью учения стало активное взаимодействие мотострелкового подразделения с артиллерией.

В ходе учения военнослужащие отработали тактику действий в наступлении и обороне во взаимодействии с артиллерийскими подразделениями, расчётами минометов «Василек» и ракетных систем залпового огня «Град», а также самоходных противотанковых комплексов «Штурм-С».

Военнослужащие выполнили ведение огня из стрелкового оружия, вооружения боевых машин, орудий, минометов и гранатометов по мишеням, имитирующим иностранную военную технику. Её наиболее уязвимые и слабые места мотострелкам демонстрировали опытные инструкторы из числа участников специальной военной операции.

Также в ходе учения военнослужащие отработали тактические приемы с занятием позиций для нанесения наиболее эффективного огневого поражения живой силе противника.

Как сообщает пресс-служба СФ, ротное тактическое учение являются высшей формой обучения военнослужащих на этапе слаживания рот. Данная подготовка военнослужащих отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота позволяет им эффективно выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12473664@egNews