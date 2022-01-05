В отдельной мотострелковой бригаде Северного флота для юнармейцев проведена экскурсия в комнате боевой славы

В дни новогодних праздников для школьников и юнармейцев Печенгского района проведена экскурсия в комнате боевой славы отдельной мотострелковой бригады Северного флота.

Ребятам были представлены уникальные музейные предметы, обнаруженные в местах сражений в Заполярье в период Великой Отечественной войны, стрелковое оружие, обмундирование, предметы быта, фотографии и газеты военных лет, фрагмент немецкой канатной дороги, действовавшей на в Печенгском районе Мурманской области почти 80 лет назад и другие артефакты.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, представители командования соединения провели экскурсию и подробно рассказали об экспонатах музея.

Также ребята смогли ознакомиться с историей отдельной мотострелковой бригады Северного флота и её участии в Петсамо-Киркинесской операции в период Великой Отечественной войны.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12401846@egNews