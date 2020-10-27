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Мурманская область. Арктика (16+)27.10.20 08:00

В отдельной мотострелковой бригаде Северного флота прошли контрольные занятия по боевой подготовке за летний период обучения

В Печенгском районе Мурманской области прошли контрольные занятия по предметам боевой подготовки за летний период обучения с подразделениями отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота.

Всего к контрольным занятиям привлекались более 2 тысяч военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц вооружения и военной техники такой, как танки Т-80 БВМ, многоцелевые легкобронированные гусеничные транспортеры МТЛБ, 152-мм самоходные гаубицы «Акация», зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» на базе вездехода «Витязь», а также колесная техника «Урал» и «КамАЗ» .

В ходе занятий у военнослужащих были проверены теоретические знания и практические навыки по предметам боевой подготовки: тактика, огневая, вождение, тактико-специальная подготовка, РХБ защита, инженерная, строевая и физическая подготовка.

На полигонах военнослужащие выполнили различные нормативы по боевой подготовке. Водители и механики-водители боевых машин показали высокие результаты по вождению, преодолевая суровое северное бездорожье по маршрутам, оборудованным искусственными и естественными препятствиями такими, как противотанковый ров, колейный мост, минно-взрывное заграждение, участок маневрирования с подъёмом и спуском.

Мотострелки и наводчики боевых машин провели стрельбы из гранатометов АГС-17, РПГ-7, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок СВД и вооружения Т-80 БВМ, МТЛБ по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

Как сообщает пресс-служба СФ, за время итоговой проверки четыре подразделения бригады подтвердили почетное звание ударные, такие как танковый батальон, первая мотострелковая рота, восьмая мотострелковая рота и вторая разведывательная рота.

Контрольные занятия проводились под руководством нового командира отдельной мотострелковой бригады полковника Дениса Курило с целью проверки навыков и умений военнослужащих, а также оценки их подготовленности за летний период обучения.

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