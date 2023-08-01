В отдельной ракетной бригаде Северного флота проводятся занятия с молодым пополнением

В отдельной ракетной бригаде Северного флота, дислоцированной в Мурманской области, проводятся занятия с молодым пополнением, призванным на военную службу по призыву летом 2023 года.

Занятия организованы в соответствии с курсом одиночной подготовки военнослужащих. Обучением молодых солдат занимаются офицеры, прапорщики и сержанты, которые прошли учебно-методический сбор и знающие методики приема и обучения молодого пополнения.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, проходят обучение по военно-политической, строевой, физической подготовкам и общевоинскими уставам, изучают вооружение и военную технику.

После окончания курса общевойсковой подготовки и приведения молодого пополнения к Военной присяге, военнослужащие приступят к плановым занятиям в составе штатных подразделений.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12474364@egNews