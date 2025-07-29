Мурманская область. Арктика (16+)29.07.25 09:30
В отдельной роте РХБЗ Северного флота прошла плановая тренировка по действиям в условиях химического заражения местности
В отдельной роте радиационной, химической и биологической защиты Северного флота проведена плановая тренировка по действиям в условиях химического заражения местности.
Личный состав провёл химическую разведку, определение степени условного заражения объектов и участков местности, а также отбор проб воды и воздуха для проведения исследований.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, военнослужащие отработали нормативы по использованию приборов радиационной разведки и войскового прибора химической разведки.
Также личный состав провёл тренировку по специальной обработке вооружения, военной техники и отдельных участков местности.
Фото: https://mil.ru/news/a9ca4a53-4bb4-4a83-b02e-30e048670d93
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