В отдельной роте РХБЗ Северного флота прошла плановая тренировка по действиям в условиях химического заражения местности

В отдельной роте радиационной, химической и биологической защиты Северного флота проведена плановая тренировка по действиям в условиях химического заражения местности.

Личный состав провёл химическую разведку, определение степени условного заражения объектов и участков местности, а также отбор проб воды и воздуха для проведения исследований.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, военнослужащие отработали нормативы по использованию приборов радиационной разведки и войскового прибора химической разведки.

Также личный состав провёл тренировку по специальной обработке вооружения, военной техники и отдельных участков местности.

Фото: https://mil.ru/news/a9ca4a53-4bb4-4a83-b02e-30e048670d93