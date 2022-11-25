ОАО «РЖД» направит дополнительные поезда в Мурманск из Москвы и Санкт-Петербурга в новогодние праздничные дниВ Мурманске стартовал общегородской конкурс «Новогодняя фантазия» по номинации «Лучшая новогодняя ёлка»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)25.11.22 14:00

В отдельных муниципальных образованиях региона не вырастут тарифы за определенные виды коммунальных услуг

В Мурманской области максимальный индекс изменения платы граждан коснётся 1 тысячи человек, что составляет менее 1% от численности региона. В отдельных муниципальных образованиях не вырастут тарифы за определенные виды коммунальных услуг.

«Тарифы на коммунальные ресурсы, как и в предыдущие годы, устанавливаются с учётом индивидуальных особенностей каждого муниципалитета, а также сложившихся их абсолютных размеров. Тарифы на тепловую энергию не изменятся в населенных пунктах 5 муниципальных образований», – сообщила председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Елена Стукова.

Изменения в плате за тепловую энергию не произойдут в:

- н.п. Высокий (АО «МЭС»);

- н.п. Енский (АО «МЭС»);

- н.п. Куропта и н.п. Ена (МУП «Ена»);

- г.п. Верхнетуломский (АО «МЭС»);

- г.п. Мурмаши (АО «МЭС»);

- с.п. Ловозеро (АО «МЭС»).

В г. Полярные Зори (ООО «АТЭС» и МУП «Энергия) не изменятся тарифы на водоотведение.

Тариф на обращение с ТКО для регионального оператора АО «Ситиматик» с 1 декабря 2022 года изменится в параметрах ниже инфляции и составит 2%. С учётом установленного правительством Мурманской области норматива накопления ТКО для населения, плата составит 147,09 рубля с человека в месяц.

Тарифы на электрическую энергию для населения Мурманской области изменятся на 9% в рамках предельных уровней, установленных ФАС России и останутся одними из минимальных по РФ, а также самыми минимальными в СЗФО. С 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года они составят:

- для домов с газовыми плитами – 3,40 руб./кВтч;

- для домов с электроплитами и для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, – 2,52 руб./кВтч.

Розничные цены на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд также изменятся с 1 декабря 2022 года в пределах инфляции.

Министерством социального развития Мурманской области обеспечены меры социальной поддержки граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан.

Государственный контроль по вопросам соблюдения порядка расчета и внесения платы за коммунальные услуги в регионе возложен на министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.

Как сообщает региональный комитет по тарифному регулированию,  для удобства граждан на официальном сайте регионального комитета по тарифному регулированию размещен «Калькулятор коммунальных платежей», позволяющий обеспечить онлайн-проверку соответствия роста размера платы за коммунальные услуги установленному предельному индексу его изменения для Мурманской области.

Кроме того, консультацию по теме тарифов на коммунальные ресурсы можно получить по телефонам профильного ведомства: (8152) 48-78-15, 48-78-14, а также по электронной почте: utr@gov-murman.ru.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как частичная мобилизация изменила рынок труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Глеб Знаменский
21.11.22 10:10
Удивительные дела! Ни разу не был свидетелем таких конфликтов. Звереет народишко.
Комментарий к новости:Право на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили
Елена Молоштан.
19.11.22 18:03
Добрый вечер, мурманчане. Победителем региональных соревнований по скоростной неполной разборке/сборке автомата Калашникова стали учащиеся МБОУ КШМ. Это очень здорово. Браво, рукоплескаем! Но вот в
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся муниципальный этап соревнований по разборке и сборке автомата Калашникова
Андрей
18.11.22 20:21
А некрасивые дворы , они что игнорируют .
Комментарий к новости:Глава города Мурманска проверил качество выполненного в одном из дворов на Кольском проспекте ремонта
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В сезон распродаж эксперты напоминают об осторожности, чтобы в погоне за скидками не попасться на уловки мошенников-PRO Валюту (16+)Курсы евро и доллара выросли на 9 копеек-PRO Энергетику (18+)За счёт установки нового оборудования на котельной Заозерска расход мазута сократится более чем на 18%-PRO ЖКХ (18+)В отдельных муниципальных образованиях региона не вырастут тарифы за определенные виды коммунальных услуг-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко: возрождение производственных аптек – важный шаг на пути развития персонализированной медицины
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Семь вопросов и семь ответов об обеспечении денежным довольствием мобилизованных граждан, а также военнослужащих срочной службы
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика