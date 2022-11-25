В отдельных муниципальных образованиях региона не вырастут тарифы за определенные виды коммунальных услуг

В Мурманской области максимальный индекс изменения платы граждан коснётся 1 тысячи человек, что составляет менее 1% от численности региона. В отдельных муниципальных образованиях не вырастут тарифы за определенные виды коммунальных услуг.

«Тарифы на коммунальные ресурсы, как и в предыдущие годы, устанавливаются с учётом индивидуальных особенностей каждого муниципалитета, а также сложившихся их абсолютных размеров. Тарифы на тепловую энергию не изменятся в населенных пунктах 5 муниципальных образований», – сообщила председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Елена Стукова.

Изменения в плате за тепловую энергию не произойдут в:

- н.п. Высокий (АО «МЭС»);

- н.п. Енский (АО «МЭС»);

- н.п. Куропта и н.п. Ена (МУП «Ена»);

- г.п. Верхнетуломский (АО «МЭС»);

- г.п. Мурмаши (АО «МЭС»);

- с.п. Ловозеро (АО «МЭС»).

В г. Полярные Зори (ООО «АТЭС» и МУП «Энергия) не изменятся тарифы на водоотведение.

Тариф на обращение с ТКО для регионального оператора АО «Ситиматик» с 1 декабря 2022 года изменится в параметрах ниже инфляции и составит 2%. С учётом установленного правительством Мурманской области норматива накопления ТКО для населения, плата составит 147,09 рубля с человека в месяц.

Тарифы на электрическую энергию для населения Мурманской области изменятся на 9% в рамках предельных уровней, установленных ФАС России и останутся одними из минимальных по РФ, а также самыми минимальными в СЗФО. С 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года они составят:

- для домов с газовыми плитами – 3,40 руб./кВтч;

- для домов с электроплитами и для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, – 2,52 руб./кВтч.

Розничные цены на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд также изменятся с 1 декабря 2022 года в пределах инфляции.

Министерством социального развития Мурманской области обеспечены меры социальной поддержки граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан.

Государственный контроль по вопросам соблюдения порядка расчета и внесения платы за коммунальные услуги в регионе возложен на министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.

Как сообщает региональный комитет по тарифному регулированию, для удобства граждан на официальном сайте регионального комитета по тарифному регулированию размещен «Калькулятор коммунальных платежей», позволяющий обеспечить онлайн-проверку соответствия роста размера платы за коммунальные услуги установленному предельному индексу его изменения для Мурманской области.

Кроме того, консультацию по теме тарифов на коммунальные ресурсы можно получить по телефонам профильного ведомства: (8152) 48-78-15, 48-78-14, а также по электронной почте: utr@gov-murman.ru.