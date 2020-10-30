В отдельных районах Мурманской области ожидается сильный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион будет находится под влиянием южной периферии циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом море. В этот период по Мурманской области ожидаются временами осадки, местами порывистый ветер.

31 октября на Кольский полуостров распространится область повышенного атмосферного давления: осадки прекратятся, температура воздуха понизится.

Сегодня, 30 октября, будет облачная с прояснениями погода. Временами мокрый снег, снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от +2 до -3°. Местами сильная гололедица.