В отдельных районах Мурманской области противопожарный режим продлён до 31 июля

Режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности на землях лесного фонда на территориях Печенгского, Ловозерского и Мончегорского лесничеств сохранен до 31 июля. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве региона сообщил и.о. министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Сергей Носарев.

Как рассказал Сергей Носарев, за прошедшую неделю в регионе зафиксировали и ликвидировали четыре лесных пожара общей площадью 6,3 га . Борьба с огнем велась на территориях Кандалакшского, Печенгского и Зашейковского лесничеств. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствовала. В Умбе и Ловозерском районе также ликвидировали два пожара на землях, не относящихся к лесному фонду. Все возгорания были локализованы в течение суток с момента обнаружения. В настоящее время действующие пожары на территории Мурманской области не зафиксированы.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках межведомственной оперативно-профилактической операции «Костёр» 45 государственных лесных инспекторов министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области и лесничеств выполнили 48 рейдов на землях лесного фонда. На прошлой неделе мероприятия проводились совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Мурманской области, представителями органов местного самоуправления.

«Хочу поблагодарить коллег, которые помогают контролировать те ограничения, которые введены для сохранения лесов нашего региона. Несмотря на теплую погоду в Мурманской области количество пожаров остается минимальным. Проведенные мероприятия по противопожарной безопасности показывают свою эффективность», – отметил губернатор Андрей Чибис.