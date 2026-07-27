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Мурманская область. Арктика (16+)27.07.26 13:00

В отелях Мурманска внедряют цифровое заселение гостей через сервис «Цифровой ID» в «MAX»

В Мурманске гостиницы начинают использовать сервис цифрового заселения. «Цифровой ID» в мессенджере «MAX» позволяет регистрировать постояльцев, в том числе с несовершеннолетними детьми, без предъявления бумажных документов. Данные автоматически подгружаются после сканирования QR-кода со смартфона гостя.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, первым объектом в Мурманской области, внедрившим эту систему, стал «Космос Мурманск Отель».

Также к сервису подключились «AZIMUT Сити Отель Мурманск» и мурманский отель «Асгард». Министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор лично проверила, как работает процедура заселения с использованием цифрового ID в «MAX».

«Это удобно как для бизнеса, так и для гостей, поскольку значительно экономит время. Мой процесс заселения по QR-коду занял не более 30 секунд, достаточно было просто показать экран смартфона. Администраторам больше не нужно вручную вносить персональные данные. Это позволяет туристам сэкономить время и быстрее приступить к знакомству с городом», - прокомментировала Марта Говор.

«Я не думаю, что сразу же огромное количество гостей начнут заселяться таким образом, но нам очень приятно осознавать, что мы первыми в регионе внедрили этот сервис и предоставили людям такую возможность. Дальше – уже вопрос выбора. Возможно, со временем привычки изменятся, и вместо паспорта люди будут использовать телефон, который всегда под рукой. Наша задача заключалась в том, чтобы создать такую опцию. Это нас очень мотивирует, и мы рады, что запустили сервис даже раньше, чем того требует законодательство», - прокомментировал генеральный управляющий «Космос Мурманск Отель» Андрей Милохин.

Напомним, с 1 сентября 2026 года гостиницы от 50 номеров обязаны принимать цифровой ID в мессенджере «MAX» при заселении. В Мурманской области 19 средств размещения обладают таким номерным фондом. Большая часть из них расположена в Мурманске. Позднее, с 1 сентября 2028 года, это требование станет обязательным и для отелей меньшей вместимости.

Инструкция о порядке заселения с использованием национального мессенджера «MAX» по ссылке.

Как сообщает региональное Министерство туризма и предпринимательства, по вопросам подключения к сервису можно также обращаться в Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области.

Кроме того, создан удобный чат-бот: достаточно ввести ИНН средства размещения, и в ответ придёт информация о том, подключено ли оно к системе цифрового заселения.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571682/#&gid=1&pid=13

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