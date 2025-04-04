В отопительный сезон 2024/2025 военные городки Северного флота были полностью обеспечиваются теплом и горячей водой

А это более 1800 коммунальных сооружений.

На сегодняшний день теплом, водой и электроэнергией снабжается более 120 военных городков, входящих в зону ответственности жилищно-коммунальный службы №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации (по ВМФ).

Как сообщает Сергей Ермаков, врио начальника ЖКС №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации (по ВМФ), на теплогенерирующих объектах запасы угля позволяют отапливать объекты военной и социальной инфраструктуры непрерывно более 50 суток. Запасов жидкого котельного топлива – мазута и дизельного топлива – хватит более чем на месяц бесперебойной работы, что соответствует нормативному запасу.

Особому контролю подлежит рациональный расход поставляемых на объекты воинских частей ресурсов: теплоносителя, воды, электроэнергии.

В целях контроля расхода ресурсов, на объектах коммунального хозяйства установлено более 3000 приборов учёта. Приборы учёта контролируют расход потребления электрического, холодного и горячего водоснабжения, а также тепловой энергии.

На сегодняшний день неисправные приборы учёта отсутствуют.

- В 2025 году, согласно плану, необходимо поверить 76 приборов учёта, для чего службой заключён государственный контракт, - отметил Сергей Тихонович. - Поверка приборов учёта энергоресурсов и воды осуществляется согласно межповерочных сроков.

Фото предоставлено отделением (планирования и документационного обеспечения) ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).